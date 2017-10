Krefeld. Am Dienstagabend diskutiert die WZ im Rahmen ihrer Stadtteilaktion "Krefeld hautnah" mit den Krefeldern in Schicksbaum über den Bezirk West. Redaktionsleiter Michael Passon und Redakteur Steffen Hoss moderieren die Veranstaltung im Jugendhaus der Caritas, Am Kempschen Weg 4. Themen werden heute Abend unter anderem sein: Die Verkehrsproblematik im Westen, die weiten Wege zu den Geschäften und die Zukunft der westlichen Stadtteile. WZ-Redakteur Navid Moshgbar twittert live von der Veranstaltung:

#krefeldhautnah Tweets