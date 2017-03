Eine 37-jährige parkt im Halteverbot. Das führt zu einer Auseinandersetzung mit Verletzten.

Krefeld/Kerpen. Eine Außendienstmitarbeiterin (54) der Stadt Kerpen überwachte am Dienstag um 13.10 Uhr die Parksituation vor dem Schulzentrum an der Bruchhöhe. Dort stand eine 37-Jährige Frau aus Krefeld mit ihrem Auto im absoluten Halteverbot. Die Mitarbeiterin forderte sie auf wegzufahren. Da die Frau dem nicht nachkam, fotografierte die Stadtbedienstete die Parksituation. Die 37-Jährige stieg daraufhin mit einer 69-Jährigen Beifahrerin aus dem Auto aus. Gemeinsam schlugen und traten sie auf die 54-Jährige ein.

Eine 17-jährige Schülerin und ein elfjähriger Schüler kamen der Außendienstmitarbeiterin zur Hilfe und versuchten, die Frauen zu trennen. Laut Polizei trat die Fahrerin darauf hin auch die beiden Zeugen und zog der 17-jährigen an den Haaren. Ein weiterer Zeuge (34) ging dazwischen und trennte die Parteien. Dabei biss die 37-jährige ihn in den Arm. Die 17-Jährige und der 34-jährige Zeuge wurden leicht verletzt. Die Krefelderin setzte sich in ihr Fahrzeug und fuhr los, wobei sie die vor dem Auto stehende 54-Jährige leicht verletzte. Nach Zeugenangaben setzte die Autofahrerin ihre Fahrt langsam fort und drängte die Mitarbeiterin der Stadt zurück.

Erst Polizisten können die Frau bremsen

Die über den Notruf 110 alarmierten Polizisten forderten die Krefelderin auf, stehen zu bleiben. Dem kam sie nach, schrie aber weiter die Zeugen an. Die Beamten nahmen sie in Gewahrsam. Sie leiteten ein Strafverfahren wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr ein und beschlagnahmten den Führerschein.