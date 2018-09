Krefeld. Es schlägt ziemlich genau Eins, als am Mittwoch die Meldung eingeht. Eine hochschwangere Krefelderin ist im Begriff, ihr Kind zu bekommen. Nicht zuhause oder im Krankenhaus, sondern auf dem Bürgersteig an der Nauenstraße.

Der Rettungsdienst kommt rechtzeitig, versorgt Mutter und Kind vor Ort und transportiert beide ins Krankenhaus. In diesem Fall ins Helios-Klinikum. Das ist ebenfalls beteiligt, weil die Rettungssanitäter das so genannte Kindernotfall-Team anfordern. Das, heißt es, passiere gar nicht so selten. Das Team bringt einen speziellen Transportinkubator mit und begleitet ihn in die Kinderklinik. Mutter und Kind geht es gesundheitlich gut.