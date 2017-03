Zwergflusspferd Sophie wurde im Februar 1975 in der Stuttgarter Wilhelma geboren und lebte seit 1976 im Zoo Krefeld. Bis 2005 war "Lothar" ihr Gefährte. Die beiden verstanden sich nicht gut und Sophie griff Lothar immer wieder an. Daher zog der Bulle in den tschechischen Zoo Dvur Kralove um. Seitdem lebte Sophie allein im Dickhäuterhaus.