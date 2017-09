Krefeld. Bernd Schoenmackers, Geschäftsführer des Grefrather Eis-Sport & Event-Parks und Veranstaltungskauffrau Nina Gensch statteten ihrem Patentier, dem Kleinen Panda im Zoo Krefeld, am Dienstag einen Besuch ab. Munter kraxelte „Rusty“ durch die Bäume. „Es geht auf die Fütterungszeit zu, da werden die Beiden aktiv“, sagt Waltraud Sulies vom Verein der Zoofreunde, die die Pandas ganz genau kennt. Die ältere Panda-Dame „Cosima“ ist nicht mehr ganz so munter wie ihr jüngerer Artgenosse und lässt sich eher selten blicken.

Seit 2013 ist der Grefrather Eis-Sport & Event-Park Pate des Kleinen Pandas und auch die Kooperation mit dem Krefelder Zoo läuft erfolgreich. „Gemeinsam überlegen wir regelmäßig, wie wir die Kooperation noch weiter ausbauen können und so kommen immer wieder neue Aktionen dazu“, berichtet Bernd Schoenmackers.

Bei beiden Institutionen fest installiert ist der gegenseitige Gutschein-Austausch. Besucher erhalten beim Kauf einer Jahreskarte für den Krefelder Zoo oder einer Zwölfer-Karte zum Eislaufen einen Gutschein für einen kostenlosen Besuch in der Partnereinrichtung gratis dazu. Eine Bandenwerbung des Krefelder Zoos ist seit 2013 fest in der Eishalle installiert. Nachdem der Grefrather Park im vergangenen Jahr Lauflernhilfen für Anfänger anbietet, ist der Krefelder Zoo werbetechnisch auch auf dem Grefrather Eis präsent.

Eine weitere Ergänzung gibt es bei den Kindergeburtstagen. So erhalten alle Gästekinder, die das „Kids on Ice- Geburtstagspaket“ im Grefrather Eis-Sport & Event-Park besuchen, einen Gutschein für den Krefelder Zoo dazu. Umgekehrt gibt es im Zoo bei den gebuchten Geburtstagsfeiern einen Gutschein fürs Eislaufen in Grefrath für die Kids. Für die kommende Saison haben die beiden Freizeiteinrichtungen weitere gemeinsame Aktionen geplant.