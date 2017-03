Krefeld. 25 kg Marihuana im Schwarzmarktwert von 250.00 Euro haben Krefelder Zöllner bei einer Kontrolle auf der Autobahn 52 entdeckt. Bei einer Kontrolle am 5.März überprüften Zöllner des Hauptzollamtes Krefeld gegen 18.00 Uhr in Niederkrüchten eine 46-jährige männliche Person, die zuvor aus den Niederlanden mit einem geliehenen Pkw eingereist war. Um nicht aufzufallen, gab der aus dem Maghreb stammende Mann an, in Roermond nach Bekleidung Ausschau gehalten, aber nichts gefunden zu haben.

Bei der Kontrolle des Fahrzeuginnenraumes nahmen die Zöllner allerdings einen leichten Cannabisgeruch wahr. Zollhund Blanca begab sich zur Seitentür des Fahrzeugs und zeigte seinem Hundeführer den Bereich an, in dem sich die Drogen befanden. Nachdem die Zöllner die Seitenverkleidungen entfernt hatten, stellten sie 25 Kg Haschisch sicher. Der 46-jährige wurde noch vor Ort vorläufig festgenommen und zwischenzeitlich dem Haftrichter vorgeführt. Die Drogen hätten im Straßenverkauf in Deutschland mindestens 250.000 Euro erzielt. "Mit den portionierten Konsumeinheiten hätten alle Bürgerinnen und Bürger einer Kleinstadt einen Tag mit diesen Drogen versorgt werden können", sagt der Pressesprecher des Hauptzollamtes Krefeld, Rainer Wanzke.