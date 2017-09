Ein Krefelder versteigert einen verrosteten Corsa im Internet. Dort und in Meerbusch hat das ungewöhnliche Fahrzeug schon Kultstatus.

Krefeld. Wer das höchste Gebot abgibt, kann das Auto haben. Bis zum 26. September haben die Bieter noch Zeit, ihre Gebote für Rosti abzugeben. Das Auto hat eines Krefelders hat eine hanebüchene Geschichte.

Besitzer ist der Krefelder Ökonom und IT-Existenzgründer Denis Oware. Er entdeckte den Wagen auf einem Schrottplatz, nahm den alten, türkisfarbenen Lack herunter und modelte sich den Corsa zu einem kleinen Kunstwerk um. Immer wieder fiel er damit auf, musste sich mit der Polizei auseinandersetzen.

Das Auto sollte auch Kunst und Provokation sein

Der Autobesitzer hatte immer große Not, einen Parkplatz für Rosti zu finden. So kam er nach Meerbusch, entdeckte die Hildegundisallee. Dort stand der Wagen einige Zeit, bis eine Anwohnerin ihn bat, den Wagen wegzusetzen. Sie bekäme am Wochenende Besuch, da würde das Auto stören. Sie bot ihm 500 Euro, wenn das Auto bis 14 Uhr weg wäre. Denis überlegte nicht lange, nahm das Geld und setzte den Wagen weg. Dann stand der Wagen am Champagnerbüdchen an der Moerser Straße.

Irgendwann hatten unbekannte Täter Hakenkreuze aufs Auto gemalt, so dass ihn wieder die Polizei anrief. Denn seine Handynummer hatte Denis Oware immer im Auto liegen, damit alle das merkwürdige Objekt zuordnen konnten. Außerdem hatte das Auto einen Sinn: „Ich habe darüber Investoren für mein junges Unternehmen gesucht. Hätte ja sein können, dass mir jemand 500 000 Euro zur Verfügung stellt, damit ich mich selbstständig machen kann.“ Aber zusätzlich zur Suche nach dem Geldgeber sollte das Auto auch Kunst und Provokation darstellen.

Jetzt hat sich der Krefelder Unternehmer aber entschlossen, sich von seinem Auto zu trennen, und hat es bei Ebay reingesetzt. „Und jetzt wird es richtig lustig“, erzählt er. Denn jetzt trudeln immer mehr witzige Kommentare ein. „Die meisten positiv.“ Eine Frau schreibt sogar in der Facebook-Gruppe „I love Meerbusch“: „Wer hilft mir, Rosti zurückzubekommen? Er gehört zur Sightseeing-Tour durch Meerbusch dazu und sollte nicht fehlen.“ Bis jetzt haben sich laut Denis Oware schon tausende Personen das Angebot auf Ebay angesehen.