Ein Überblick über Partys, Tanz und Konzerte für Kurzentschlossene.

Stadtteile. An vielen Stellen in der Stadt tanzen die Krefelder in den Mai. Falls Sie sich noch nicht entschieden haben, geben wir Ihnen einen Überblick, in welchen Kneipen und Festzelten Sie gemeinsam mit Freunden feiern können:

Stadtmitte, 22 Uhr, Kulturfabrik, Dießemerstraße 13, acht Euro kosten die Karten; der Vorverkauf läuft über die Homepage auf www.kulturfabrik-krefeld.de

Stadtmitte, 23 Uhr, Königsburg, Königstraße 8; Höhepunkt ist der Auftritt der Band Body Bangers. Der Eintritt kostet sechs Euro.

Stadtmitte, 22.30 Uhr, Am Hauptbahnhof 1. Im Meilenstein treten Iluminight und Code:red auf. Der Eintritt kostet vier Euro.

Stadtmitte, 18 Uhr, Dießemerstraße 9, Schlachthof. Im Vorverkauf kosten die Karten zehn Euro, an der Abendkasse 13 Euro.

Stadtmitte, 21.45 Uhr, Lohstraße 92, Jazzkeller, Gäste tanzen mit der Happy Metal Band Lewinsky in den Mai. Der Eintritt kostet neun Euro.

Stadtmitte, 21 Uhr, DiebelsFasskeller, Hülser Straße 8.

Bockum, 20 Uhr, An der Rennbahn 4, Ü30-Party/Tanz in den Mai. Die Karten kosten im Vorverkauf elf Euro, an der Abendkasse 14 Euro.

Traar, 20 Uhr, Festzelt auf dem Ersatz-Festplatz an der Moerser Landstraße, Veranstalter ist der Bürgerschützenverein, mit der Band Heavens Club. Karten kosten zwölf Euro. Vorverkauf: Finanzcenter Traar Sparkasse Krefeld.

Fischeln, 20 Uhr, Festzelt an der Hafelsstraße, Veranstalter ist die Schützengesellschaft Krefeld-Untergath, Höhepunkt ist die Wahl der Maikönigin, Der Eintritt kostet 2,99 Euro.

Fischeln, 21 Uhr, Gladbacherstraße 804, Hückels May, der Eintritt kostet 12 Euro.

Stadtmitte, 21 Uhr, Ubuntu, Südwall 40. Der Eintritt frei.

Hüls, 19 Uhr, Haus Nabbelfeld, Steeger Dyk 66. Der Eintritt ist frei. Red