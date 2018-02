Wesel. Bei einem schweren Verkehrsunfall in der Nähe von Dinslaken ist am frühen Samstagmorgen ein 20-jähriger Mann aus Krefeld ums Leben gekommen.

Wie die Polizei mitteilt, befuhr der junge Mann mit seinem Pkw die Hindenburgstraße ( B8 ) von Voerde kommend in Richtung Dinslaken, als er in einer Rechtskurve von der Fahrbahn abkam und gegen einen Baum schleuderte. Nach Zeugenaussagen überschlug sich das Fahrzeug des Krefelders mehrfach und blieb am Ende auf dem Dach in einem Feld liegen.

Während der 21-jährige Beifahrer aus Dinslaken aus dem Fahrzeug geborgen werden konnte, war der Fahrer zunächst eingeklemmt und musste durch die Feuerwehr befreit werden. Der Fahrer starb noch an der Unfallstelle. Der Beifahrer wurde mit schweren Verletzungen in ein Weseler Krankenhaus gebracht und von dort in eine Klinik in Essen verlegt.

Die B8 wurde während der Rettungsmaßnahmen sowie der Unfallaufnahme gesperrt. red