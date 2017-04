Häufigste Erkrankungen: „Verschleißerkrankungen“ der Muskeln oder des Skeletts an Wirbelsäule und Gelenken, so lautet die häufigste Ursache für Ausfalltage in Krefelds Betrieben. Sie machen fast 700 und damit 23 Prozent aller Ausfalltage aus. Auch wenn die Grippe- und Erkältungswelle in der Stadt in 2016 weniger ausgeprägt war als im Vorjahr, macht belegen sie mit knapp 350 Ausfalltagen den zweiten Platz. Für das Jahr 2017 rechnet AOK-Regionaldirektor Hans-Werner Stratmann wieder mit einem Anstieg. 342 von insgesamt 3088 krankheitsbedingten Fehltagen in Krefeld entfielen auf psychische Erkrankungen.