Am WZ-Mobil sind sich die Krefelder einig: Die Baupläne für den Nordbezirk sind positiv.

Krefeld. Die Veränderungen im Nordbezirk schreiten weiter voran. Das Fabrikgelände, in dem früher die Firma United Silk Mills ihren Sitz hatte, wird neu genutzt. Unternehmen wie das Krefelder Küchenstudio oder das Physio-Therapieteam Fimmers sind ansässig. Auf der Brachfläche zwischen Neuer Weg und Nordbahnhof soll zudem ein neues Wohngebiet entstehen. Nachdem die Besitzer der Gaststätte Nordbahnhof, Viktor und Ulli Furth, vor drei Jahren aufgrund möglicher Lärmbeschwerden noch ihr Veto eingelegt hatten, befindet sich der Plan zur Bebauung nun auf einem guten Weg. Es sind Veränderungen, die nicht nur Gastronomie und Unternehmen betreffen. Besonders die Bürger des Nordbezirks sind betroffen.

Hans Greyn wohnt schon sein ganzes Leben an der Drießendorfer Straße. Als ehemaliger Architekt hat der Rentner so einige Ideen, wie man das alte Fabrikgelände weiter verschönern könnte. Greyn sagt: „Ich könnte mir gut vorstellen, dass sich dort einige Gastronomen oder Künstler ansiedeln. Das würde mir gut gefallen.“ Paradebeispiel sei für Greyn das Gelände der ehemaligen Zeche Zollverein in Essen. „Was da aus einem alten Gelände gemacht wurde, ist klasse“, so Greyn. Doch als Anwohner gibt es bei Neuansiedlungen auch immer eine Kehrseite der Medaille. Greyn: „Der Verkehr auf der Hülser Straße ist fürchterlich. Als Anwohner kann man nachts kaum vernünftig schlafen. Ich kann mir vorstellen, dass es alles noch zunimmt.“

Johan van Eijk ist einer, der bereits von den neuen Plänen profitiert hat. Der Düsseldorfer arbeitet seit kurzem im Mies van der Rohe-Business Park. Als Arbeiter wünscht er sich für die noch freien Plätze im Fabrikgelände gute Gastronomen. Van Eijk sagt: „Eine Kantine wäre nicht schlecht. Hier ist zwar viel in der Nähe, aber da dreht es sich meist nur um Pizza oder Pasta.“ Dennoch gefällt es dem Düsseldorfer gut in Krefeld: „Es ist schön hier. Mir gefällt es gut. Wenn sich Unternehmen ansiedeln, ist das gut. Veränderungen sind immer gut.“

Ein Befürworter des neuen Wohngebietes am Nordbahnhof ist auch Dieter Westphal. Nachdem die Bebauung vor drei Jahren schon einmal in Planung war, dann aber durch ein Veto der Nordbahnhof-Besitzer Furth abgeschmettert wurde, hatte Westphal die Pläne gar nicht mehr so recht auf dem Schirm. Westphal sagt: „Ich hatte schon fast gedacht, dort passiert nichts mehr. Aber wenn die beiden Furth-Brüder ihr Okay geben, ist das in Ordnung.“ Westphal weiter: „Im Grunde ist es ja eine tote Ecke da hinten. Dass dort jetzt mal etwas passiert, kann nur ein Schritt in die richtige Richtung sein.“

Doch nicht alle sind von den Plänen überzeugt. Andreas Pietch schwärmt noch von alten Zeiten. „Früher war das besser. Ich halte da nicht viel von, dass dort neue Unternehmen reinkommen. Das wird alles eh nur teurer“, sagt Pietch.