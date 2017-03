Krefeld. Mindestens vier Kinder und Jugendliche aus Krefeld sind offenbar an Tuberkulose (TBC) erkrankt. Das städtische Gesundheitsamt bestätigte am Donnerstag einen „hochgradigen Verdachtsfall“ an einer Förderschule. Im Umfeld des bereits im Dezember erkrankten Jungen sei nun ein weiterer Jugendlicher, der eine andere Schule besuche, erkrankt. Wegen dieser Diagnose werden die Klassenkameraden der Schüler vorsichtshalber vom städtischen Fachbereich Gesundheit betreut und müssen sich einer ärztlichen Untersuchung unterziehen. Zudem gebe es den Verdacht, dass sich zwei Kinder aus dem privaten Umfeld mit der Infektionskrankheit angesteckt haben. Erst im Januar hatte es einen TBC-Fall in einer Krefelder Notschlafstelle gegeben.

Bei der Infektionskrankheit TBC erfolgt die Ansteckung von Mensch zu Mensch, in der Regel als Tröpfcheninfektion, wobei in erster Linie die Lunge infiziert wird. An offener Tuberkulose Erkrankte geben beim Sprechen, Husten und Niesen feinste Tröpfchen ab, die TBC-Bakterien enthalten und beim Einatmen die Atemwege anderer Menschen infizieren können. „Dazu bedarf es jedoch in der Regel eines engen und über längere Zeit andauernden Kontaktes“, erklärt das Gesundheitsamt. Nach einer Ansteckung erkrankten 90 bis 95 Prozent der Menschen nicht, weil ihre körpereigene Abwehr die Erreger abtötet. ckd