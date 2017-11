Krefeld/Münster. Dieser Ausflug nach Münster ist einem 31-Jährigen Krefelder nicht gut bekommen. Der Mann fuhr am Mittwoch um 1:40 Uhr an der Pferdegasse in Münster mit voller Wucht gegen ein Verkehrsschild. Anstatt anzuhalten, setzte er das Auto zurück und flüchtete von der Unfallstelle.

Durch den Aufprall verlor der Toyota das vordere Kennzeichen. "Dieses flog zusammen mit dem Schild in eine Tanne", wie die Polizei mitteilt. Zeugen hatten den Unfall beobachtet und versuchten noch den 31-Jährigen durch Handzeichen zum Anhalten zu bewegen. Der Krefelder ignorierte die Gesten allerdings und setzte seine Fahrt unbeirrt in Schlangenlinien fort.

Die alarmierte Polizei stoppte den Flüchtigen auf der Weseler Straße. "Die Polizisten rochen direkt Alkoholgeruch aus dem Wagen", heißt es in dem Bericht. Ein Atemtest ergab einen Wert von über zwei Promille. Der Krefelder musste seinen Führerschein abgeben und eine Blutprobe abgeben. Ihn erwartet nun ein Strafverfahren.