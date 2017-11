Der Sechsjährige wird seit dem 20. Oktober vermisst. Die Suche geht weiter.

Die Suche nach dem sechsjährigen Luca aus Krefeld geht weiter. Wie eine Polizeisprecherin auf Nachfrage mitteilte, würden eingegangene Hinweise weiterhin geprüft. Der Junge wird seit dem 20. Oktober vermisst. Da hatten Zeugen ihn zuletzt an der Ecke Drießendorfer Straße/Hofstraße gesehen, danach verläuft sich seine Spur. Das Kind hatte zuvor gegen 11.45 Uhr die Schule an der Felbelstraße verlassen.

Beamte können Mutter an ihrer Anschrift nicht antreffen

Die Polizei sucht weiter nach einem weißen Audi A 80 – vermutlich mit Duisburger Kennzeichen. Das Auto soll der Mutter des Jungen gehören. Derzeit gehen die Ermittler davon aus, dass die Frau, der das Sorgerecht für ihren im Kinderheim Marianum in Krefeld lebenden Sohn entzogen wurde, ihn am Freitag auf dem Schulweg abgefangen hat. Sie wohnt in Duisburg, konnte von den Beamten nicht an ihrer Wohnanschrift angetroffen werden. Hinweise zu dem Vermisstenfall nimmt die Polizei entgegen unter Tel.: 6340 oder per Mail:

hinweise.krefeld@polizei.nrw.de