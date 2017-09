Krefeld. Am Wochenende begrüßt die Krefelder Polizei Kollegen aus der Krefelder Partnerstadt Leicester in der Stadt. Kadetten im Alter von 13 bis 16 Jahren und sechs Polizisten der Leicestershire Police sind zu Gast.

Die Besucher schauten sich am Samstag das Polizeipräsidium am Nordwall und die Alltag der Polizei in Krefeld an. Am Sonntag sollen die Jugendlichen aus England dann am Krefelder Seifenkistenrennen teilnehmen. red