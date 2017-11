Rechnungsprüfung bewertet Verträge mit Mustafa Ertürk (SPD), Timo Kühn (CDU) und einem Liberalen unterschiedlich.

Krefeld. Drei Krefelder Lokalpolitiker verdienen Geld mit der Vermietung von Wohnungen an die Stadt, die ihrerseits Flüchtlinge darin unterbringt. Soweit, so normal im Immobiliengeschäft. Allerdings hat das Rechnungsprüfungsamt im Auftrag von Oberbürgermeister Frank Meyer nach monatelanger Recherche WZ-Informationen zufolge nun herausgefunden, dass bei einigen Verträgen Meldungspflichten verletzt worden sind. Dabei ist die Materie kompliziert und die Fälle stellen sich völlig unterschiedlich dar: Es handelt sich bei den überprüften Vermietern um den Sozialdemokraten Mustafa Ertürk, Timo Kühn von der CDU und dem Vernehmen nach um einen FDP-Vertreter.

Der Markt ist nicht gerade klein: Zum 20. November sind 1362 Flüchtlinge in 453 Wohnungen untergebracht, 399 Menschen in fünf Sammelunterkünften und 266 in sieben wohnungsähnlichen Sammelunterkünften. So unterschiedlich die Mietverhältnisse, so unterschiedliche die Wege, wie die Stadt seinerzeit die Flut an Hilfesuchenden bewältigt hat.

Keine Kenntnisnahme durch den Rat

Was alle drei Politiker laut Rechnungsprüfung gemein haben: Verträge zwischen Kommunalpolitikern und der Stadtverwaltung müssen eigentlich dem Rat vorgelegt werden, der sie zur Kenntnis nehmen müsste. Dies ist in keinem der drei Fälle geschehen. Wohl aus Zeitgründen, heißt es. Die Stadt verweist unter anderem auf großen Druck zur Zeit der Anmietungen. Man habe wöchentlich bis zu 100 neue geflüchtete Menschen unterbringen müssen, sogar Anzeigen in den Medien geschaltet.

Bei Ertürk gestaltet sich die Angelegenheit dem Vernehmen nach insgesamt komplizierter. Der Sozialdemokrat hat auf der Inrather Straße, der Hubertusstraße und auf dem Hagerweg in drei Objekten insgesamt 16 Wohnungen an die Stadt vermietet.

„Wenn wir den Weg der lückenlosen Aufklärung konsequent beschreiten wollen, müssen wir auch das letzte kleine Detail klären.“

SPD-Fraktion auf WZ-Anfrage

Für die sieben Wohnungen an der Inrather Straße überweist die Verwaltung 50 700 Euro per anno, bei einer Kaltmiete von 6,18 Euro. „Normales Preisniveau“, sagt Stadtsprecher Timo Bauermeister auf WZ-Anfrage. Das Problem: Ertürk hat die Mietverhältnisse weder beim Oberbürgermeister angemeldet noch bei seiner Fraktion. Grund dafür ist offenbar der Umstand, dass nicht Ertürk direkt, sondern die Via Real Finance UG als Vermieter auf den Plan tritt. Deren Geschäftsführerin ist Ertürks Lebensgefährtin und sie regelt die Immobilienvermarktung für den Ratsherrn. An dieser Stelle hakt es nach WZ-Informationen.