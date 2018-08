Krefeld. Ab Samstag, 25. August, ist der Ostwall wieder für den Autoverkehr frei. Das teilt die Stadt auf WZ-Nachfrage mit.

Die Arbeiten am Glasdach sind beendet, der Übergang in Höhe Neue Linner Straße bekommt am Freitag noch einen neuen Gussasphalt.

Auch die Straßenbahnen fahren danach wieder. Mit Ausnahme der U44 und der U76, die ab Montag die gewohnte Strecke nehmen.