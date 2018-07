18 junge Designer zeigen bei dem neuen Mode-Design-Festival „Krefelder Laufmasche“ bis einschließlich Samstag noch ihre Entwürfe und erste Kollektionen in den Containern auf dem Platz an der Alten Kirche und dem Willy-Göldenbachs-Platz. Freitagabend hat Oberbürgermeister Frank Meyer im Rahmen einer großen Modeparty in der Shedhalle der ehemaligen Samtweberei an der Lewerentzstraße die drei nominierten Preisträger ausgezeichnet.

Der dritte Platz geht an Nadine Isabel Baldus (l.) und der zweite an Philipp Lichtenfeld. Die Goldene Seidenschleife – der erste Preis – ist an Henriette Dresbach (r.) für „Fading Nature“ verliehen worden. Alle Drei hatten zuvor ihre Kollektionen vorgeführt.

In der Montagsausgabe lesen Sie, weshalb sich die Jury für diese drei jungen Talente entschieden hat.

Foto: Andreas Bischof