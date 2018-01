Krefeld. Interessenten können sich jetzt an einer Auktion für das Inventar der Kultdisco Königsburg beteiligen. Die Eigentümer haben auf einer Versteigerungsplattform im Internet einen Katalog erstellt, in dem Einzelteile wie Theken, DJ-Equipment aber auch Möbel erworben werden können. Um mitbieten zu können, muss zuvor eine Registrierung bei dem Online-Portal erfolgen. Gebote können bereits seit dem 29. Januar abgegeben werden. Eine Besichtigung der Königsburg kann nach Angaben im Internet am 13. Februar von 15 bis 20 Uhr erfolgen, ersteigerte Ware kann am 27. Februar abgeholt werden.

Infos unter: online-versteigerungen.ht-kg.de/de/90518_online-versteigerung_der_grossraumdiskothek_koenigsburg/a/288