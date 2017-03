Krefeld. Autofahrer in Krefeld, die sich über kaputte Straßen ärgern, können über Mängel informieren – per „Schlagloch-Melder“. „Vom Asphalt-Krater bis zum wegbröckelnden Fahrbahnrand: Wer einen Schaden entdeckt, kann diesen im Internet anzeigen“, sagt Doris Jetten, Bezirkschefin bei der IG Bau. Der Schlagloch-Melder findet sich beim Auto-Club Europa (ACE). Gemeldete Schäden werden direkt an die zuständige Straßenbau-Behörde weitergegeben. „Manche haben seit Jahren keine Ausbesserung gesehen und sind so eine echte Unfallgefahr. Gerade wenn im Frühjahr der Frost vorbei ist, sollten die Arbeiten beginnen", so Jetten.

