Es war dann wohl die Aufregung. Vielleicht auch zu einfach. Krefelds neuer Karnevalsprinz René Sellmer versägte die entscheidende Frage am Montagabend bei Günther Jauchs RTL-Show „500 – die Quizarena“ und war raus. Am Tag danach sagt der 49-jährige Friseurmeister. „Einfach Pech. Eigentlich nicht so schwer. Ich sollte sagen, welcher Wochentag der 1. März 2018 ist. Am 2. werde ich 50, ein Freitag, und den habe ich in der Aufregung auch genannt.“ Glück für seine Kontrahentin, die räumte am Ende 7000 Euro ab.

Günther Jauchs RTL-Show „500 – die Quizarena“ war nicht der erste Fernsehauftritt von René Sellmer

Spaß hatte Sellmer trotzdem. Wie immer, wenn der Paradiesvogel vor der Kamera steht. Das Krefelder Original hat Spaß an TV-Shows und Auftritten und ist ob seiner extrovertierten Erscheinung auch ein gern gesehener Gast. „Meistens eine schöne Sache, ich bin ja eine kleine Rampensau.“ Ob als Juror bei „Deutschland tanzt“ auf Pro7 oder bei RTLs „Punkt 12“, Sellmer ist gefragt. „Ich habe aber auch schon einige Formate abgelehnt oder mitten im Dreh abgebrochen, wenn es in das Asige abgedriftet ist.“ Eine nächste Anfrage vom WDR liegt bereits vor, worum es geht, darf Sellmer noch nicht sagen.

Dafür wird er am 1. September seine „Glorreichen“ aus seinem Hofstaat vorstellen. Es wird mit Sicherheit eine extrem lustige Session für den Krefelder Karneval. red