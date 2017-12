Augenmaß und Vorsicht

Wir sind also gut beraten, mit Augenmaß und Vorsicht zu entscheiden, und dabei sinnvolle sowie verantwortbare konsumtive und investive Maßnahmen voranzubringen. Das gilt für diesen Haushalt, aber in gleicherweise auch für richtungweisende zukünftige Entwicklungen, wie zum Beispiel der Seidenweberhausfrage oder aber den Sportstättenplänen unserer Stadt.

Toppziel struktureller Haushaltsausgleich

Der strukturelle Haushaltsausgleich behält oberste Priorität. Nach augenblicklicher Einschätzung wird dieser wohl bereits in 2019 erfolgen können. Der Rat, als Vertretung der Bürgerschaft, kann mit mehrheitlicher Entscheidung den Haushalt so strukturieren, dass wir handlungsfähig bleiben und zukünftig wieder autark über die Stadtfinanzen verfügen.

Die von den jeweils haushaltstragenden Fraktionen vorgenommenen Entscheidungen der vergangenen drei Jahre haben sich als weitgehend richtig erwiesen. Die Optimierung des Forderungsmanagements, die Forcierung von Verkäufen von Grundstücken und Gebäuden haben im HSK nachhaltig, addiert mit anderen Maßnahmen, gewirkt. Über 90 Prozent Zielerfüllung stellen ein ordentliches Ergebnis dar. Die Einstellung von Immobilienfachleuten hat sich hervorragend rentiert.

Maßvolle Ergänzungen zum Haushaltsentwurf

So sind wir beim Haushalt 2018 in der Lage, bei allem Druck zur weiteren Konsolidierung, die ein oder andere Maßnahme zu ergänzen oder neu entwickeln zu können.

Die dringend notwendigen Sanierungen unserer Stadtstraßen und Radwege erhalten einen Sondertopf von 1 Mio. €. Über die Priorisierung dieser Ausbesserungsarbeiten beschließt, nach Vorschlägen aus den Stadtbezirken, der Bauausschuss. Uns ist die Einbeziehung der Bezirksvertretungen hierzu besonders wichtig. Die Leute vor Ort wissen am besten einzuschätzen, wo der Schuh am meisten drückt.

Den bestehenden Sondertopf Sport erhöhen wir auf 300.000 Euro. Zusätzlich entnehmen wir für Sportinvestitionen in den nächsten vier Jahren jeweils eine Mio. Euro aus dem „Kommunalen Konjunkturpaket Krefeld“.

Für ein Moderationsverfahren „Zukunft des Sport in Krefeld“ stellen wir 15.000 Euro zur Verfügung. Eine neue Förderung werden die Sondermittel für Brauchtumsveranstaltungen in Krefeld mit 50.000 Euro sein. Unsere Sport- und Brauchtumsvereine sind wichtige Säulen des gesellschaftlichen Lebens in Krefeld. Sie sind mit prägend für das Zusammenleben und erfüllen ehrenamtlich auch wichtige soziale Aufgaben.

Im Sozialbereich, der im Gesamthaushalt mit rund 300 Mio. Euro den größten Ausgabenblock ausmacht, werden wir weitere knapp 200.000 Euro einsetzen. Die Krefelder Jugendzentren erhalten darüber hinaus 6,7 neue Stellen.

Planungskosten für eine Brücke im Fischelner Stadtpark stellen wir ebenso zur Verfügung, wie zur Errichtung einer Zuschauertribüne auf der Bezirkssportanlage Fischeln. Weiter finanzieren wir die Wegeerstellung im Oppumer Donkpark, fördern die Sanierung der Egelsbergmühle und unterstützen den Rennverein Krefeld.