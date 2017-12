Wollen wir das Seidenweberhaus aufgeben? Wollen wir wieder eine traditionelle Veranstaltungshalle im Herzen der Stadt oder wollen wir ein Kesselhaus im Mies-van-der-Rohe-Park und uns damit einer neuen Veranstaltungskultur zuwenden? Hat die Politik den Mut, endlich auch heilige Kühe auf den Prüfstand zu stellen? Wollen wir dem Theaterplatz für künftige Entwicklungen eine Chance geben und ihn an die Innenstadt ankoppeln? Und würden wir dafür auch die St. Anton Straße verkehrsberuhigen? Wollen wir alles daran setzen, das historische Stadtbad Neusser Straße zu neuem Leben zu erwecken und ein vitales Zentrum in der südlichen Innenstadt zu schaffen?

Eine andere elementare Strukturreform stellt die Überführung der Fachbereiche Tiefbau, Grünflächen, Umwelt, Sport und Bäder in die bereits bestehende Anstalt öffentlichen Rechts dar. Auch dieser Umbau mit all seinen Konsequenzen bleibt spannend und wird Verwaltung und Politik noch weit über das Jahr 2018 hinaus beschäftigen.

Mit Spannung erwarten wir den neuen Fachbereich „Migration und Integration“, in dem das Ausländeramt, das Integrationszentrum, die Flüchtlings- und Unterkunftsbetreuung zusammengeführt werden, um Migrantinnen und Migranten eine zentrale Anlauf-, Beratungs- und Bearbeitungsstelle für ihre Anliegen zu bieten. Mit der Arbeitsaufnahme dieses neuen Fachbereichs soll neben Verbesserungen und Verkürzungen von Verwaltungsabläufen zu Gunsten von ausländischen Bürgerinnen und Bürgern auch eine kundenorientierte, menschenfreundliche Mentalität Einzug halten, die gern auch als Willkommenskultur bezeichnet wird. Das jedenfalls hoffen wir Grüne, die ausländischen Menschen in unserer Stadt, die Migrantenverbände, die ehrenamtlichen Flüchtlingshelferinnen und Helfer und viele andere mehr.

In einer Stadt in der fast jedes vierte Kind in Armut lebt, müssen wir deutlicher gegensteuern. Die Anträge des Kinderschutzbundes, der Diakonie und Caritas, die um Mittelerhöhung für Erziehungshilfe baten, ließen Sie, Herr Reuters und Herr Winzen, bedauerlicherweise außer Acht.

In ihren vorgelegten Veränderungsanträgen erkennen wir durchaus die Bemühungen von SPD und CDU an, einen Schwerpunkt im Bereich Jugend und Soziales zu setzen. Leider haben sie hier nicht zu Ende gedacht.

Drei Jahren lang haben wir mit SPD und CDU in gemeinsamen Beratungen darum gerungen, mehr Erlöse zu erzielen und Ausgaben weiter zu verringern, ohne dabei kulturelle und soziale Strukturen in unserer Stadt zu zerstören.

Dabei müssten Sie doch wissen, wie notwendig es ist, Eltern zu unterstützen, wenn sie ganz offensichtlich mit ihrer Erziehung überfordert sind. Hier präventiv zu arbeiten, hilft verhängnisvolle Entwicklungen bei Kindern und Jugendlichen abzuwenden. Die Folgekosten, die durch Fehlentwicklungen entstehen, sind bekanntermaßen viel höher und belasten das Sozialbudget viel stärker und nachhaltiger.

Ausdrücklich begrüßen wir das Bekenntnis zum Sport und das 4 Mio Euro schwere Investitionspaket, mit dem desolate Sportanlagen in den nächsten Jahren instandgesetzt werden sollen.

Was wir allerdings dabei nicht verstehen:

Wieso scheuen Sie die Kosten für eine externe fachliche Unterstützung für ein Sportentwicklungskonzept, das eigentlich die Voraussetzung für sinnvolle Investitionen wäre? Andere Kommunen waren damit sehr erfolgreich! Solch ein lange überfälliges Konzept könnte uns nämlich definitiv sagen, in welche Sportstätten es überhaupt Sinn macht zu investieren, weil sie auch in den nächsten Jahrzehnten unverzichtbar bleiben. Es würde uns aber auch sagen, welche Sportanlagen wir langfristig aufgeben können, weil sich z.B. der Bedarf an dieser Stelle geändert hat oder eine benachbarte Anlage durch gezielte Ertüchtigung stärker mitgenutzt werden kann. Hier, also bei der Erstellung eines Sportentwicklungskonzeptes, zu sparen, bringt uns keinen Schritt in Richtung einer sinnvollen Planung weiter.

Die optimistischen Prognosen, die uns der Kämmerer lieferte, gibt uns trotz aller nicht auszuschließenden Risiken einigen Spielraum, den Sie in ihren Anträgen in den unterschiedlichsten Bereichen wie Brauchtumspflege, Zuschüsse für den Rennverein, Sanierung von Straßen und Radwegen etc. ja auch genutzt haben.

Schade, dass Sie angesichts dieser Bewegungsfreiheit nichts für die Profilierung Krefelds als fahrradfreundliche Stadt getan haben. In Anbetracht von Feinstaub-, Co2- und Lärmbelastung in unserer Innenstadt ist es längst an der Zeit, den klimafreundlichen Verkehrsteilnehmern bessere Rahmenbedingungen zu schaffen. Unser Programm zum Ausbau und Umbau des Fahrradstraßennetzes würde mehr Menschen ermutigen auf das Rad umzusteigen und dazu beitragen, die Luft in unserer Stadt zu verbessern und den motorisierten Verkehr zu reduzieren.

Schade auch, dass Sie einen Teil des Spielraums, den der Haushalt uns bietet, nicht für die Wiedereinführung der Denkmalförderung verwenden wollen. Gerade im Hinblick auf das Bauhausjahr 2019, das wir in Krefeld groß feiern wollen, käme ein Bekenntnis zu unserer historischen Bausubstanz gut an. Aber hier beweisen Sie Kleinmut und verzichten gleichzeitig auf eine 50%ige Kofinanzierung durch das Land.