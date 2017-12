zum Ende meiner letzten Haushaltsrede vor rund einem Jahr habe ich davon gesprochen, dass der Weg zum Haushaltsausgleich kein Sprint, sondern ein Marathonlauf ist. Und das was in den letzten Jahren galt, gilt heute im gleichen Maße. Denn die Vorbereitung auf einen Marathon und der eigentliche Lauf ist in erster Linie eines: harte Arbeit. Aber auch die ständige Überprüfung, ob man gut unterwegs ist. So gut, dass man sicher ins Ziel kommt. Übertragen auf den Haushalt kann ich heute sagen: wir haben nicht nur den Start und die ersten Meter hinter uns gebracht. Wir haben einen ordentlichen Teil der Strecke absolviert und die letzten Kilometer sind in Sicht. Und das Ziel befindet sich nicht erst in 2020 – wir werden Stand heute, bereits ein Jahr früher den Haushaltsausgleich schaffen.

- Weiter stärken wir das Krefelder Brauchtum und stellen einen Sondertopf in Höhe von 50.000 Euro zur Verfügung. Dieser wird den kleineren Traditions- und Brauchtumsvereinen in den Stadtteilen zugutekommen.

- Und wenn ich von Vertretern der Linken bereits im Vorfeld zu der Vorstellung unseres Haushaltsantrages lesen muss, was wir alles vermeintlich nicht be-rücksichtigt haben, so muss ich Ihnen sagen: hier waren Sie auf der falschen Fährte!

Unsere oberste Priorität lag und liegt weiterhin im strukturellen Haushaltsausgleich. Und ich habe bereits erwähnt, dass wir dies bereits ein Jahr früher, also in 2019 erreichen können.

Beständigkeit, weil wir aufzeigen können, dass keine Einmal-effekte zum Ausgleich führen. In der Planung erreichen wir in den Jahren 2019, 2020 und 2021 Überschüsse. Wer hier noch von Einmaleffekten spricht, hat sich mit seriöser Haushaltspolitik offensichtlich nicht ernsthaft auseinander gesetzt.

- Wir investieren in die Zukunft und in das Erbe unserer Stadt und stellen jeweils 40.000 Euro für die Planungskosten einer Brücke im Stadtpark Fischeln und einer Wegeerstellung im Donkpark Oppum zur Verfügung.

Ein sehr gutes Ergebnis, dass viel Arbeit und Mühen gekostet hat und ohne viele Unterstützer nicht möglich gewesen wäre. Mein Dank geht daher an erster Stelle an Philibert Reuters und seine Fraktion. Zusagen wurden eingehalten, vorhandenes Vertrauen wurde weiter gestärkt. Das ist für die politische Kultur in diesem Rat, sowie auch für die wichtigen Projekte in unserer Stadt ein gutes Zeichen! Herzlichen Dank!

Mein Dank gilt insbesondere aber auch an die Verwaltung, an Oberbürgermeister Meyer und Stadtkämmerer Cyprian: sie haben in zahlreichen Gesprächen mit Sach- und Fachverstand zur Seite gestanden - dies gilt insbesondere auch für Herrn Mayer, Frau Krohnen und den vielen weiteren Mitarbeiterin-nen und Mitarbeitern. Herzlichen Dank!

Meine sehr geehrten Damen und Herren,

liebe Kolleginnen und Kollegen des Rates,

wir sind überzeugt, unsere Stadt mit den vorliegenden Initiativen weiter zu modernisieren und so aufzustellen, dass sie handlungsfähig bleibt. Unsere Anträge werden dazu führen, dass wir perspektivisch als Rat der Stadt Krefeld, wieder eigenständig ohne Genehmigung aus Düsseldorf über die Stadtfinanzen entscheiden können.

Der Mittelstand, die Schulen, die Sportvereine, die Wohlfahrtsverbände, die vielfältigen Organisationen wie auch Vereine und ganz besonders die Bürgerinnen und Bürger, werden so auch in 2018 spüren, dass die Politik ihrer Verantwortung gerecht wird, gesellschaftlich bedeutende Themen weiterentwickelt werden und es in Krefeld voran geht.

Wenn Sie gleich abstimmen, denken Sie daran:

- Ohne Haushalt gibt es keine Mittel für Vereine, Verbände und Ehrenamt.

- Ohne Haushalt gäbe es einen Stopp der Stadtentwick-lung, weil es keine Fördergelder gibt und nur wenig in-vestiert werden kann.

- Ohne Haushalt kann die Stadt nur noch eingeschränkt in-vestieren, mit fatalen Folgen für die heimische Wirt-schaft.

Für die SPD steht fest:

Die größten Gewinner eines beschlossenen und genehmigten Haushalts sind und bleiben die Menschen in dieser Stadt!

