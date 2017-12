Krefeld. Wegen eines Schadens an der Oberleitung ist der Hauptbahnhof in Krefeld am Sonntagnachmittag gesperrt worden.

Nach Angaben einer -Bahn-Sprecherin hatte sich gegen 16.24 Uhr eine 15 000 Volt-Oberleitung über einem Gleis gelöst. Aus Sicherheitsgründen wurde der Zugverkehr daraufhin eingestellt. Betroffen sind die Linien RE42 und RB33, die den Bahnhof nicht anfahren können. red