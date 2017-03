Krefeld. Am späten Dienstagabend ist auf dem Hof eines Recyclingbetirebes im Krefelder Hafen ein Feuer ausgebrochen. Gegen 23:30 Uhr war der Leitstelle der Feuerwehr gemeldet worden, dass Feuerschein und schwarzer Rauch sichtbar sei. Feuerwehr und Rettungsdienst rückten daraufhin mit beiden Wachen der Berufsfeuerwehr und der Freiwilligen Feuerwehr Gellep-Stratum aus. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte an der Brandstelle stellten sie einen ausgedehnten Brand eines Lagerhaufens auf einer Außenfläche von ca. 30m x 25m festgestellt fest. Verletzt wurde niemand.Die Löschmaßnahmen dauerten mehrere Stunden an. Ein Feuerlöschboot aus Duisburg war ebenfalls im Einsatz.

Aufgrund der Rauchentwicklung wurde auch die Messeinheit der Feuerwehr Krefeld zur Einsatzstelle beordert. Im Bereich Krefelder Hafen kann es zur Geruchsbelästigung kommen. Nach derzeit vorliegenden Informationen kann eine Gesundheitsgefährdung ausgeschlossen werden. Die Bataverstraße war für den öffentlichen Verkehr im Bereich der Einsatzstelle während der Löschmaßnahmen komplett durch die Polizei gesperrt worden. Red