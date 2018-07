Noch am frühen Mittwochmorgen ist die Krefelder Feuerwehr auf einem Feld an der Venloer Straße im Einsatz. Dort waren aus bislang ungeklärter Ursache gegen 0.40 Uhr Strohballen in Brand geraten.

Da durch die entstandene Hitze ein Löschen der Ballen nicht möglich ist, lässt die Feuerwehr die Strohballen kontrolliert abbrennen und hält Brandwache. ull