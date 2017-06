Krefeld. Auf der Kornstraße in Krefeld hat ein Mann am Dienstag im Keller seines Hauses eine Kornnatter entdeckt. Der überraschte Hausbewohner fackelte nicht lange und sicherte die Schlange in einem Glas.

Bei dem Exemplar handelt es sich um eine Baby-Schlange von rund 30 Zentimetern Länge. Ausgewachsene Kornnattern erreichen eine Körperlänge von 120 cm bis 150 cm und sind üblicherweise in Nordamerika zu Hause. Die hinzugerufene Feuerwehr hat die Schlange abgeholt und dem Krefelder Zoo übergeben. aki