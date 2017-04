34-Jähriger stahl in der Nacht zu Mittwoch auch Werkzeug. Die Beute fand die Polizei in der Dönerfabrik.

Krefeld. Der 34-Jährige, der in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch in einer Dönerfabrik an der Dießemer Straße dabei erwischt wurde, wie er unter anderem zwei zehn Kilo schwere Dönerspieße stehlen wollte, war nach Angaben der Polizei in der gleichen Nacht in eine nahegelegene Schlosserei eingebrochen.

Die dabei von ihm erbeuteten Werkzeuge wurden von den Beamten unter anderem in der Dönerfabrik gefunden. Der Mann ist aus dem Polizeigewahrsam wieder entlassen worden. Ihn erwartet ein Strafverfahren wegen Einbruchs in zwei Fällen. hoss

Am Mittwochmorgen gegen 3.40 Uhr überraschten Mitarbeiter der Dönerfabrik den Mann, der offensichtlich unter Drogeneinfluss stand.

Nach einem kurzen Gerangel konnte der Tatverdächtige zunächst fliehen, die Mitarbeiter nahmen aber die Verfolgung auf und schafften es denn Mann bis zum Eintreffen der alamierten Polizei festzuhalten. hoss