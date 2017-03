Krefelder demonstrieren für Europa

Krefeld. Erneut haben in dutzenden europäischen Städten tausende Menschen für ein vereintes Europa demonstriert. Nach Angaben der Bewegung Pulse of Europe fanden am Sonntag Kundgebungen in 68 Städten in elf Ländern der Europäischen Union statt. Krefeld war eine davon. Um die 180 Menschen sind gestern laut Veranstalter auf dem Neumarkt zusammen gekommen. Eine Rede hielt die Organisatorin Marlies Großelümern. Bis zur Präsidentenwahl in Frankreich findet die Demonstration Sonntags von 14 bis 15 Uhr auf dem Neumarkt statt.