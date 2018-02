Krefeld. Zu den vielen Menschen, die auf eine neue „richtige“ Bundesregierung warten, gehören auch die Apotheker. Dabei dürfte diesen Berufsstand vor allem die Frage umtreiben, ob die mögliche Große Koalition (Groko), zeitnah ein Verbot des Versandhandels mit verschreibungspflichtigen Arzneimitteln auf den Weg bringt. Der Koalitionsvertrag sieht ein solches Verbot vor. Man brauche „dringend und schnell“ ein Gesetz, das wieder einheitliche Preise bei rezeptpflichtigen Medikamenten herstelle, so Friedemann Schmidt, Präsident der Bundesvereinigung Deutscher Apothekerverbände (ABDA). Versandhändler müssen sich seit einer Entscheidung des Europäischen Gerichtshofs im Oktober 2016 nicht mehr an die einheitlichen Preise halten, die für die sogenannten Präsenzapotheken bei verordneten Medikamenten gelten.

„Arzneimittel sind ein Gut, das einer besonderen Beratung bedarf.“

Silke Völker, stellvertretende Sprecherin der Krefelder Apotheken

Auch Silke Völker, Betreiberin der Engel-Apotheke an der Uerdinger Straße und stellvertretende Pressesprecherin der Krefelder Apotheken, sieht die derzeitige Situation am Markt mit Unbehagen. „Was mich persönlich sehr stört, ist die aggressive Werbung einer bekannten niederländischen Versandapotheke mit Rabatten“, sagt sie.

Der Anbieter würde Rabatte gewähren, die den niedergelassenen Apotheken in Deutschland gesetzlich verboten wären. Dabei geht es konkret um die gesetzliche Zuzahlung bei verschreibungspflichtigen Medikamenten.

„Chronisch Kranke, die mit dem Internet umgehen können und aufs Geld schauen, könnten darin schon einen Anreiz sehen“, so die Apothekerin. Wenn da kein gesetzlicher Riegel vorgeschoben würde und Angebote dieser Art weiter um sich greifen würden, „dann sind wir irgendwann die Benachteiligten, die nur noch für die Akutversorgung gebraucht werden“.

Damit meint Völker unter anderem Notdienste und die Herstellung von Rezepturen. Alles gesetzlich vorgeschriebene Aufgaben, von denen allein man aber nicht existieren könne, sagt sie.

Der modernen Welt verschließen würden sich die Apotheker ihrer Aussage nach nicht. „Zum Beispiel gibt es auch in Krefeld schon Apotheken, bei denen Kunden ihre Medikamente per Whatsapp bestellen können.“ Dafür müsste lediglich das Rezept abfotografiert werden. Allerdings: Das Bestellte darf nicht einfach per Bote aus der Apotheke nach Hause gebracht werden. „Es muss eine qualifizierte Beratung erfolgen.“

Verbandspräsident Schmidt warnt: „Derzeit haben wir noch eine flächendeckende Versorgung. Wenn wir uns aber auf Dauer bei rezeptpflichtigen Medikamenten einen unsinnigen Preiswettbewerb mit ausländischen Arzneimittelversendern liefern müssen, wird das nicht mehr so bleiben.“