Krefeld. Krefelda – so soll ihre kleine Tochter heißen, da waren sich Mama Shurdhiqi und Papa Flamur schnell einig. Als sie aus dem Kosovo nach Deutschland kamen, wurden sie in Krefeld so herzlich empfangen, dass sie nun bei der Namensgebung ihre ganze Dankbarkeit zeigen. Am Donnerstag, 16. März, um 5.29 Uhr war es endlich soweit: Krefelda Kouxheli (4630 Gramm, 53 Zentimeter) kam im Helios-Klinikum Krefeld zur Welt. Ihre Geschwister freuen sich schon auf sie.