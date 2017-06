80 Tonnen Sand, viele Liegestühle und gekühlte Getränke sollen die City Ende des Monats zur tropischen Insel machen.

Krefeld. 80 Tonnen weißer Sand, zahlreiche Liegestühle, gekühlte Getränke und entspannte Musik. Es fehlt nur noch das Rauschen des Meeres, um zu erkennen, dass man nicht in der Karibik sitzt, sondern auf dem Krefelder Dionysiusplatz. Urlaub to go bietet die Werbegemeinschaft Krefeld den Einwohnern gemeinsam mit der Agentur Just Festivals vom 29. Juni bis zum 2. Juli. Bereits im letzten Jahr war angedacht, die erfolgreiche Veranstaltungsreihe nach Krefeld zu holen, da scheiterte es jedoch an der Europameisterschaft.

In diesem Jahr soll es in Krefeld aber karibisch werden, wie Christoph Borgmann, Vorsitzender der Werbegemeinschaft Krefeld, sagt: „Insbesondere wollen wir auch mal etwas für die junge Zielgruppe anbieten.“ Der Zeitpunkt, zwei Wochen vor Beginn der Sommerferien, sei dafür denkbar günstig: „Die Leute haben Lust auf Urlaub“, ist sich Borgmann sicher.

An jedem Karibik-Abend wird es Live-Musik geben

Vom 29. Juni bis zum 2. Juli wird sich der Dionysiusplatz also in ein kleines Stück Karibik verwandeln. Mit zahlreichen Aktionen und Extras. So wird es zum Beispiel an jedem Tag die Möglichkeit geben, Beachvolleyball zu spielen. Wer möchte, kann zudem am Freitag, 30. Juni, um 19 Uhr echten karibischen Rum bei einer Rumprobe verkosten.

An jedem Abend ab 18 Uhr, außer am Sonntag, werden zudem Live-Musiker den karibischen Lifestyle auf den Dionysiusplatz mit ihrer Musik untermalen. Die Street Food Corner wartet außerdem nicht nur mit den klassischen Speisen, sondern auch mit exotischen Leckereien auf. Damit das Karibik-Flair aber nicht nur auf dem Dionysiusplatz zu finden ist, haben sich die Werbegemeinschaft Krefeld und die nimm3-Werbeagentur auch einiges für den Rest der Innenstadt ausgedacht.

Am Freitag wird ein Late-Night-Shopping bis 22 Uhr stattfinden, von dem Borgmann sich erhofft, „dass es so gut angenommen wird, wie das Einkaufen bei Kerzenschein im Winter“. Rund um Delikatessen Franken werden bunte LED-Lampions für die richtige Stimmung sorgen, während ein DJ für die passende Musik sorgt.

Auch bei Borgmann Sport wird es einen Cocktailstand geben. Der Vorsitzende der Werbegemeinschaft appelliert an alle Geschäftsinhaber: „Lasst uns die Stimmung, die auf dem Dionysiusplatz herrscht, übernehmen.“

Weitere Stände sollen auf dem Neumarkt und an der Rheinstraße stehen.