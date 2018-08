Krefeld. Nach einer wilden Verfolgungsjagd, die in einem Maisfeld endete, konnte die Polizei am Donnerstag einen Mann festnehmen, der zuvor einen Radlader von einem Grundstück in Hüls entwendet hatte.

Wie die Polizei mitteilt, hat ein 41-jähriger Krefelder am Donnerstagmorgen, gegen 4.50 Uhr, einen Mann beobachtet, der gerade dabei war einen Radlader von einem Firmengelände am Höferweg zu entwenden. Als der Dieb sich mit dem Radlader entfernte, habe der Krefelder die Verfolgung mit seinem Auto aufgenommen und zeitgleich die Polizei informiert. Der 41-Jährige soll den Leitstellenbeamten dann fortlaufend den Standort des flüchtigen Diebes durchgegeben haben.

Wilde Verfolgungsjagd

Dabei sei er über die Venloer Straße bis zur Straße Haag in Richtung des Ortsteils Stenden (Kreis Kleve) gefahren. Dort habe die Polizei die Verfolgung übernommen und dem Dieb Anhaltezeichen gegeben, auf die er nicht reagiert habe. Im Bereich der Dorfstraße / Eilder Dyk wurde laut Polizeibericht versucht, das Fluchtfahrzeug zu stoppen, indem Beamte aus dem Kreis Kleve ihren Streifenwagen quer über eine Straße stellten. Diese Sperrung habe der Dieb ignoriert und dabei beinahe einen Polizeibeamten umgefahren. Dieser sei zum Glück unverletzt geblieben.

Flucht endet im Maisfeld

Inmitten eines Maisfeldes an der Obereyller Straße kam das Fluchtfahrzeug letztendlich zum Stehen, teilte die Polizei mit. Von dort aus habe der Dieb seine Flucht zu Fuß fortgesetzt. Polizeibeamte konnten den Flüchtigen schließlich am Bahnhof Aldekerk (Kreis Kleve) festnehmen. Er soll unter Drogeneinfluss gestanden haben, weshalb ihm eine Blutprobe entnommen wurde. Zudem habe er keinen Führerschein. Der Mann sei vorläufig festgenommen worden. Die Ermittlungen dauern an. red