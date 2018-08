In einem Park in Krefeld sind einem Besucher mehrere Nazi-Symbole aufgefallen. Unter anderem ein Hakenkreuz auf einer Gedenktafel. Der Staatsschutz ermittelt.

Krefeld. An drei Stellen im Schönhausenpark sind Nazi-Symbole geschmiert worden. Der Staatsschutz hat die Ermittlungen aufgenommen, teilte die Polizei mit. Einem Mitglied der Jüdischen Gemeinde seien die Schmierereien an einer Gedenktafel an der Uerdinger Straße, an der Zufahrt zum Schönhausenpark sowie an einem Hinweisschild in der Anlage aufgefallen.

Unbekannte müssen die Hakenkreuze und Schriftzüge dort im Zeitraum zwischen Sonntag (12. August 2018), 0 Uhr, und Montag (13. August 2018), 13 Uhr, angebracht haben, erklärte die Polizei. Inzwischen konnten die Schmierereien entfernt werden.

Die Polizei sucht nun Zeugen, die etwas Verdächtiges beobachtet haben. Für Hinweise wenden Sie sich bitte an die Polizei Krefeld unter der Rufnummer 02151 6340 oder per E-Mail an hinweise.krefeld@polizei.nrw.de