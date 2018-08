Lehmheide. Nach dem SEK-Einsatz von Sonntag bleibt der festgenommene 30-Jährige in Haft. Gegen den Krefelder lagen bereits zwei Haftbefehle vor.

Nun werde geprüft, ob ihm wegen seines Verhaltens gegenüber der Polizei weitere Tatbestände zur Last gelegt werden, hieß es vonseiten Staatsanwaltschaft Krefeld. Dabei gehe es im wesentlichen um den möglichen Vorwurf des Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte und versuchte gefährliche Körperverletzung.

Der Mann soll am Sonntag Beamten, die wegen einer gemeldeten Ruhestörung an seiner Wohnung an der Martinstraße klingelten, gesagt haben, er wolle sich eher erschießen als festnehmen lassen. Beim späteren SEK-Zugriff soll der Griff der Wohnungstür unter Strom gesetzt gewesen sein.