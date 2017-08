Krefeld. Krefeld hat zusammen mit seiner Partnerstadt Venlo den Zuschlag für die Ausrichtung des „Rosa Samstags 2019“ erhalten. Die beiden Städte hatten sich unter der Überschrift "Grenzenlos" für die Veranstaltung beworben.

Der „Rosa Samstag“ ist eine jährliche Veranstaltung von Homosexuellen, Bisexuellen, Transgender und Intersexuellen in den Niederlanden. Bei der diesjährigen Veranstaltung in Den Bosch wurde nun verkündet, dass die Partnerstädte den Zuschlag erhalten haben. Die Zusammenarbeit zwischen den beiden Kommunen und der internationale Charakter waren entscheidend, dieses Ereignis in die Region an Maas und Rhein zu vergeben.

„Ich freue mich sehr, dass die Stadt Krefeld in dieses bedeutende Integrations- und Toleranzprojekt eingebunden ist“, sagt Oberbürgermeister Frank Meyer. Das Projekt „Grenzenlos“ sei ein wunderbarer neuer Baustein für die lebendige Partnerschaft zwischen Krefeld und Venlo, so Meyer. Den „Roze Zaterdag“ zusammen zu veranstalten, passe perfekt zum Selbstverständnis als tolerante, weltoffene und kreative Städte.

Das Programm des Rosa Samstags aus Tanz, Musik und Kunst lockt etwa 20 000 Besucher in die Veranstaltungsorte. In diesem Jahr fand der „Rosa Samstag“ in Den Bosch und Oss statt, 2018 wird die Veranstaltung in Gouda sein.