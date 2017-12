Krefeld. Am Donnerstag ist ein zwei Tage alter Säugling von seinen Eltern unbefugt von der Kinderklinik im Helios Krankenhaus mitgenommen worden. Wie die Polizei mitteilt, hatte das Jugendamt Krefeld aufgrund der familiären Situation im Vorfeld die Vormundschaft für das Kind übernommen. Doch ob dieser Sachverhalt so überhaupt zutrifft, wird um 13 Uhr im Rathaus gerade heftig diskutiert. Stadt und Polizei tauschen sich zum genauen Sachverhalt aus. Nach WZ-Informationen soll das Jugendamt am Donnerstag noch keine Vormundschaft für das Kind besessen haben. Demnach wäre das Verlassen der Klinik von den Eltern mit dem Säugling nicht strafrechtlich relevant.

Am Donnerstag soll es nach Polizeiangaben Gespräche zwischen der Mutter (18) und dem Jugendamt gegeben. Demnach bekam die junge Frau die Auflage, dass Kind im Krankenhaus zu lassen. Um 18 Uhr stellte dann eine Schwester aus dem Helios Krankenhaus fest, dass die Eltern die Kinderstation mit dem Säugling verlassen hatten. Da die Eltern im Krankenhaus geäußert hatten, nach Polen auszureisen, wurde eine bundesweite Fahndung eingeleitet und ein Strafverfahren wegen Kindesentziehung eingeleitet. red/hoss