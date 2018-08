Krefeld. Vier Männer haben am Sonntagabend einen Kiosk überfallen. Mit Pistole und Baseballschläger bewaffnet betraten sie das Geschäft in der Innenstadt.

Nach Angaben der Polizei ging gegen 21.45 Uhr erst einer aus der Gruppe in den Kiosk an der Geldernsche Straße/ Oranierring und bestellt eine Süßigkeitentüte. Dann folgten zwei weitere junge Männer forderten Bargeld und bedrohten den Inhaber (59) mit einer Schusswaffe und einem Baseballschläger. Eine vierte Person soll vor dem Lokal gestanden haben.

Der 59-Jährige aber soll der Aufforderung nicht nachgekommen sein. Stattdessen griff er nach der Pistole, tat so als sei er nicht alleine in seinem Geschäft und rief in Richtung der Hinterräume nach Hilfe, so die Beamten weiter. Daraufhin flüchteten die Täter ohne Beute und der Inhaber alarmierte die Polizei.

Die zwei bewaffneten Männer waren dunkel bekleidet und trugen ein Halstuch über Mund und Nase gezogen, heißt es im Polizeibericht. Der Mann, der den Kiosk als erstes betrat, soll zwischen 16 und 18 Jahre alt gewesen sein und hatte ein rotes T-Shirt an. Eine dunkle Adidas-Hose mit weißen Streifen und ein rotes T-Shirt trug der Täter vor dem Geschäft. Zudem hatte er eine gelbe Cappi und einen lachsfarbenen Schirm.

Zeigenhinweise werden unter folgender Nummer 02151 6340 oder per E-Mail an hinweise.krefeld@polizei.nrw.de entgegengenommen. red