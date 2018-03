Bei einem Einsatz an der Krefelder Mevissenstraße musste die Feuerwehr mehrere brennende Luxusautos löschen.

Von einem Brandeinsatz vor einem Autohaus an der Mevissenstraße berichtet die Krefelder Feuerwehr am Sonntagmorgen. Gegen 3 Uhr waren die Löscheinheiten in der Nacht zuvor ausgerückt, um mehrere Luxuswagen, die auf dem Hof des Autohauses standen, zu löschen. Da es sich bei den Fahrzeugen vorwiegend um Leichtmetallkarosserien handelte, wie die Feuerwehr weiter mitteilte, musste die Sauerstoffzufuhr zum Brand unterbrochen werden. Die Fahrzeuge wurden mit einem Schaumteppich abgedeckt. Ein Übergreifen auf das Verkaufsgebäude des Autohauses konnte verhindert werden - auch weil die Freiwillige Feuerwehr Hüls ihre hautpamtlichen Kollegen unterstützte. Nach WZ-Informationen soll der Schaden mindestens eine Million Euro hoch sein. Die Ermittlung der Brandursache ist Aufgabe der Polizei ermittelt. red