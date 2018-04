Krefeld. Auf dem Theaterplatz wurde am Freitagabend eine 28-Jähriger niedergestochen und lebensgefährlich verletzt. Die Polizei konnte später den mutmaßlichen Täter festnehmen.

Wie Polizei und Staatsanwaltschaft berichten, alarmierten Zeugen gegen 22.07 Uhr die Beamten wegen einer Schlägerei auf dem Theaterplatz. Vor Ort stellten die Polizisten fest, dass zwei Männer in Streit geraten waren, in dessen Verlauf einer von ihnen seinen Kontrahenten mit einem Messer angriff und mit mehreren Stichen im Oberkörper lebensgefährlich verletzte. Das 28 Jahre alte Opfer wurde noch in der Nacht operiert und war am Samstagmorgen außer Lebensgefahr.

Der mutmaßliche Täter konnte zunächst flüchten, wurde jedoch im Zuge der Fahndung aufgegriffen und vorläufig festgenommen. Laut der Polizei kannten sich Täter und Opfer persönlich. Die Ermittlungen der Polizei dauern an. red