Am 5. September geht’s rund im Kornspeicher in Hüls. Die WZ diskutiert mit Ihnen darüber, wie lebenswert der Stadtteil ist. Und über Baustellen, die gravierende Auswirkungen haben können.

Krefeld. Krefeld hautnah: Nächsten Dienstag geht’s rund im Kornspeicher in Hüls. Die WZ diskutiert mit Ihnen, liebe Leser, darüber, wie lebenswert Hüls ist. Wir haben mehr als 1000 Fragebögen ausgewertet zur Lebensqualität in den neun Stadtbezirken und verlässliche Aussagen über das Lebensgefühl der Krefelder in ihren Vierteln erhalten. Jetzt ist Hüls an der Reihe. Krefelds nördlichster Stadtteil, der fast ein Eigenleben führt. Dort, wo die Bewohner laut Auswertung der WZ-Umfrage sehr gerne leben, sich für ihren Stadtteil engagieren und einsetzen.

Aber Hüls ist auch der Stadtteil der winkligen kleinen Straßen, wo jede Baustelle gravierende Auswirkungen auf die Verkehrsführung durch den gesamten Ort hat. Während die Befragten bei der WZ-Umfrage in elf von zwölf Kategorien der Umfrage nur Noten mit einer Zwei vor dem Komma verteilten, gab es für die Verkehrsbelastung in Hüls lediglich eine 3,4 (Schulnotensystem). Auch darüber werden wir reden.

Bezirksvorsteher Hans Butzen ist bei der „Krefeld hautnah“-Veranstaltung mit von der Partie.

Die Diskussionsveranstaltung, zu der alle interessierten Bürger eingeladen sind, findet am kommenden Dienstag, 5. September, ab 18.30 Uhr im Kornspeicher, Mühlenweg 55, statt. Wir debattieren mit Bezirksvorsteher Hans Butzen, dem Bürgervereinsvorsitzenden Daniel Franzen und zwei Mitgliedern vom Jugendbeirat über die Ergebnisse der WZ-Umfrage. Moderiert wird die Veranstaltung von WZ-Redaktionsleiter Michael Passon und Redakteur Steffen Hoss. Mitreden kann und soll aber jeder, den es etwas angeht.

WZ-Redakteur Steffen Hoss stellt Fragen zu wichtigen Themen im Stadtteil.

Wir wollen mit den Hülsern auch über ausufernde Partys im Park sprechen und fehlende Angebote für Jugendliche. In dieser Rubrik – Angebote für Jugendliche – gab es von den Teilnehmern der Umfrage lediglich eine 2,9. Zum Vergleich: Das Angebot für Senioren wird mit 2,3 deutlich besser bewertet. Warum ist das so? Wir wollen es mit Ihnen besprechen.