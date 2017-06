Königsburg: Black ’n’ Smoky heißt es am Samstag, 1. Juli, in der Königsburg. Dann gibt es Hip Hop sowie R ’n’ B vom Feinsten. Beginn: ab 21 Uhr. Specials sind Gratis-Ice-Rolls bis 0 Uhr, Proseccoempfang von 21 bis 23 Uhr und Shishas auf der Dachterrasse. Der Eintritt kostet zehn Euro, der Mindestverzehr beträgt fünf.

krefelder-koenigsburg.de

Meilenstein: Der Freitag steht ganz im Zeichen der Black Music im Meilenstein. Mister Do und DJ TK legen alles auf, was das Hip-Hop- und R ’n’ B-Herz begehrt. Los geht es ab 22.30 Uhr. Wer einen Tisch reservieren möchte, kann dies unter Tel. 0177/3711094.

meilenstein-club.de

Kulturfabrik: Am 1. Juli wird es Weiß in der Kufa. Zu hören gibt es House & Elektro in der großen Halle oder Rap & R ’n’ B in der kleinen. Selbstverständlich steht der Beach zum Chillen und Tanzen zur Verfügung.

kulturfabrik-krefeld.de

Magnapop: Wer auf Alternativen Rock und Grunge steht, ist im Magnapop am Freitag genau richtig. Bisher mit dabei sind Impulsiv (Deutsch-Grunge) aus Duisburg, Mosquito Punch (Rock) aus Viersen & Depart (Prog/Alternative) aus Köln. Der Eintritt kostet fünf Euro, los geht es ab 19 Uhr.

facebook.com/magnapop

Mikroport: Der Abijahrgang des Stadtpark-Gymnasiums feiert am Freitag ab 22 Uhr seine Stufenparty. Einen Tag später gibt es eine Afterwork-Party im Rahmen des „Ruhr in Love“-Festivals. Es soll drinnen und draußen viel gute Musik zu hören sein. Start ist ab 23 Uhr. Der Eintritt kostet mit „Ruhr in Love“-Ticket zehn Euro, ansonsten zwölf. Mehr Informationen gibt es im Internet unter

mikroport-entertainment.com

Rennbahn: Tanzen, bis der Arzt kommt oder solange die Füße einen tragen – auf der Rennbahn finden Tanzwütige auf drei Dancefloors sich auszulassen. Einlass ist ab 20 Uhr. Im Vorverkauf kosten die Karten elf Euro, an der Abendkasse 14. Ticket können im Mediencen-ter an der Rheinstraße gekauft werden.

krefelder-rennbahn.de

Schlachthof: Sommer, Sonne, Sonnenschein: Der Global Player mixt Besuchern des Schlachthofs den richtigen Sommer-Cocktail, um musikalisch nicht zu verdursten. Gemeinsam mit seinem Gast Bial Hclap aus Mexiko lässt Global Player Resident Daferwa die Genregrenzen schmelzen wie das Eis in der Sonne. Der mexikanische Turntable-Rocker Hclap trifft auf die Soundmaschine Daferwa. Die Party steigt ab 23 Uhr. Mehr Informationen zu der Veranstaltung gibt es im Internet unter

schlachthof-krefeld.de