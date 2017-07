Krefeld. Am Samstag konnte die Polizei bei zwei Einsätzen insgesamt zwei Ladendiebe festnehmen. Hilfe erhielten die Beamten von aufmerksamen Ladendetektiven.

Der erste Diebstahl ereignete sich gegen 13.10 Uhr in einem Geschäft in der Neusser Straße. Laut dem Polizeibericht sprach der zuständige Ladendetektiv die zwei Diebe an, woraufhin diese die Flucht ergriffen. Alarmierte Polizeibeamte konnten einen der Männer stellen. Bei der Überprüfung der Personalien wurde festgestellt, dass der Mann mit Haftbefehl gesucht wurde. Daraufhin erfolgte die Festnahme. Der Geflüchte konnte identifiziert werden. Beide Täter wurden angezeigt.

Wenige Stunden später, gegen 15.39 Uhr, flüchtete ein Ladendieb mit mehreren Polo-Shirts aus einem Bekleidungsgeschäft an der Rheinstraße. Nach Angaben der Polizei nahm der zuständige Ladendetektiv die Verfolgung auf und konnte den Mann auf der Mennoniten-Kirch-Straße stellen. Da der Täter sich wehrte und gewalttätig wurde, musste die Polizei den Mann fesseln. Er wurde vorläufig festgenommen. red