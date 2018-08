Jürgen Matz wirft der Stadt vor, sich auf Uerdingens Kosten mit fremden Federn zu schmücken.

Uerdingen. Jürgen Matz ist kein Krefelder, er ist Uerdinger – da versteht der 55-Jährige keinen Spaß. Für seinen Job fährt er nicht in die Stadt, sondern nach Krefeld. „Das ist ein Unterschied!“ Seiner Rheinstadt blieb Matz nur zweimal etwas länger fern. Er erzählt, dass er im Krankenhaus Lank-Latum geboren wurde und Uerdingen später für eine Frau verließ. „Damals lebte ich für zweieinhalb Jahre in Hüls.“ Die Industriegeschichte, der KFC Uerdingen, der jetzt in der 3. Liga Fußball spielt, und natürlich die Lage am Rhein: Dafür liebt Matz sein Uerdingen, darauf ist er stolz. Und er ist sauer. Auf die Stadt Krefeld, die sich in ihrem Briefkopf, in Logos, und auf Broschüren Stadt am Rhein nennt, „eine Stadt, die es gar nicht gibt“, ärgert sich Matz. Und die das bis heute nicht zurücknehmen will.

Rückblick: Anfang des Jahres hatte sich der Uerdinger darüber beim Ministerium für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung (MHKGB) beschwert, das nach Prüfung zu dem Ergebnis kam: Matz hat Recht. Ohne Ratsbeschluss und Zustimmung der Aufsichtsbehörde sei die Verwendung eines solchen Signets auf offiziellen Briefbögen „aus reinen Marketinggründen“ unzulässig, heißt es in der Begründung. Ein Erfolg für Lokalpatriot Matz – doch geändert hat sich seither nichts. Die Stadt nehme „weiterhin mit dem Hinweis darauf, dass Krefeld am Rhein liegt, eine geografische Positionierung“ vor, erklärt Stadtsprecher Dirk Senger. „Wegen der rechtlichen Klärung zum Signet wartet die Stadt auf eine abschließende Einschätzung durch die Kommunalaufsicht.“

„Sicherlich ist Uerdingen heute ein Stadtteil von Krefeld. Auch wenn ich es gerne anders hätte.“

Jürgen Matz, Lokalpatriot

Eine Antwort, mit der sich Jürgen Matz nicht zufrieden gibt. Auf Wikipedia hat der 55-Jährige die Seite „Krefeld-Uerdingen am Rhein“ erstellt, um endgültig mit „Vorurteilen und Falschbehauptungen“ über die Rheinstadt aufzuräumen, „weil ich etwas gegen Geschichtsverfälschung habe“, sagt er. „Düsseldorf, Köln, Monheim und Uerdingen liegen am Rhein. Krefeld nicht.“ Mit viel Akribie und Quellennachweisen erklärt er im Netz auch, wie die alte Rheinstadt nach dem Zusammenschluss zu Krefeld-Uerdingen 1929 „als Dachgemeinschaft mit zwei gleichberechtigten Partnern“ unter dem Naziregime 1940 ein Stadtteil Krefelds wurde. Und das, obwohl Uerdingen auch später „förmlich nie eingemeindet wurde“, schreibt Matz auf Wikipedia. Zähneknirschend fügt er an: „Sicherlich ist Uerdingen heute ein Stadtteil von Krefeld. Auch wenn ich es gerne anders hätte.“