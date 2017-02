Krefeld. Schneeee, der erste richtige, und er pappt so schön. Wer kann, baut einen Schneemann. So wie hier Mama Nina Fischer mit Leando (6) und Nala (2) vorm Badezentrum Bockum.

Habt ihr auch schon einen coolen Kameraden gebaut? Was trägt Schneemann in Krefeld? Kohlearten, Karotten-Zinken? Schickt uns eure Krefelder Schneemänner, wir wollen sie sammeln und veröffentlichen. Krefeld baut Schneemänner, macht mit!



Schickt uns eure Schneemannbilder an: digitalredaktion@wz.de