Ein 54-jähriger Kradfahrer wurde von einem Autofahrer übersehen und prallte gegen eine Betonschutzwand.

Krefeld. Seinen Verletzungen erlag ein 54-jähriger Kradfahrer am Sonntag nach einem schweren Unfall am Autobahnkreuz Düsseldorf-Nord. Der Mann aus Dortmund war in Richtung Essen unterwegs, als ihn ein 22-jähriger Pkw-Fahrer aus den Niederlanden gegen 11 Uhr beim Fahrstreifenwechsel übersah.

Der Kradfahrer prallte mit seiner Maschine links gegen eine Betonschutzwand und verletzte sich dabei schwer. Er wurde anschließend mit einem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus gebracht, wo er später am Tag verstarb.