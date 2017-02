Krefeld. Am Samstag versuchte eine kostümierte Unbekannte, einer Frau an der Uerdinger Straße die Umhängetasche zu rauben. Dabei verletzte die Täterin die Geschädigte - vermutlich mit einem Elektroschocker.



Um 6:15 Uhr war die 39-Jährige gerade zu Fuß auf der Uerdinger Straße in Richtung Philadelphiastraße unterwegs, als eine weibliche Person versuchte, ihr von hinten die Umhängetasche zu entreißen. Als der Versuch misslang, versetzte die Täterin der Frau einen Stromschlag auf den Oberschenkel - wahrscheinlich mit einem Elektroschocker. Dabei erlitt die Krefelderin zwei leichte Brandwunden. Anschließend flüchtete die Täterin über die Dießemer Straße.

Polizei sucht Zeugen



Die Geschädigte beschrieb die Täterin als etwa 1,70 Meter große Frau von schlanker Statur. Sie sei etwa 25 bis 30 Jahre alt und sprach akzentfreies Deutsch. Zur Tatzeit trug sie schwarze Kleidung und eine auffällige Karnevalskostümierung: eine venezianische Glitzermaske über den Augen und der Nase.



Für Hinweise wenden Sie sich bitte an die Polizei Krefeld unter der Rufnummer 02151 / 634-0 oder per E-Mail an hinweise.krefeld@polizei.nrw.de.