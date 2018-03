Der Kulturrucksack bietet Ferienkurse zum Thema Mode für Kinder und Teenager.

Das Deutsche Textilmuseum bietet im diesjährigen Kulturrucksack fünf kostenlose Workshops für Kinder und Jugendliche im Alter von zehn bis 14 Jahren zum Thema Mode an. In den Osterferien von Montag, 26., bis Dienstag, 27. März, können die Teilnehmer die bunte Welt der Pflanzenfarben entdecken. Sie färben verschiedene Stoffe mit Hilfe unterschiedlicher Pflanzen bunt ein. Dabei können sie ihre eigenen kleinen Werkstücke wie Armstulpen oder eine Handytasche gestalten. In den Sommerferien von Montag, 6., bis Dienstag, 7. August, wird dieser Workshop noch einmal angeboten.

Wie Kleidung für Billigläden hergestellt wird

Von Montag, 16., bis Dienstag, 17. Juli, geht es im Workshop „Kultur-Klamotte“ um Trachten und ihre Besonderheiten. Trachten vom Balkan werden von Montag, 20., bis Dienstag, 21. August, besprochen. Inspiriert von den Verzierungen der traditionellen Kleidung gestalten die Teilnehmer am Ende der beiden Workshops ihr eigenes T-Shirt.

Von Montag, 15., bis Donnerstag, 18. Oktober, kann abgetragener Kleidung neues Leben eingehaucht werden. Unter dem Motto „Eco Fashion“ lernen sie, wie Kleidungsstücke hergestellt werden, die in Billigläden für wenig Geld verkauft werden. Es wird besprochen, aus welchen Materialien sie bestehen und wie die Arbeitsbedingungen aussehen.

Die Teilnahme ist kostenlos, die Plätze sind begrenzt. Anmeldungen sind beim Deutschen Textilmuseum unter Telefon 94 69 450 möglich oder per Mail an textilmuseum@krefeld.de.

Der aktuelle Programmflyer ist unter krefeld.de zu finden.