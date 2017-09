Das Café Kosmopolit muss schließen, weil die Bauaufsicht ein Sicherheitsrisiko sieht. Die Grünen wenden sich mit einem Banner an den Hauseigentümer.

Krefeld. Mit einem Transparent „Eigentum verpflichtet“ vor dem Haus Lindenstraße 5-7 haben gestern Nachmittag die Grünen an die Eigentümer des maroden Gebäudes appelliert, sich um dessen baulichen Zustand zu kümmern. Die Bauaufsicht hatte am Montag den Durchgang zum dahinterliegenden Café Kosmopolit aus Sicherheitsgründen geschlossen. Für das Haupthaus an der Straße und den Torbogen besteht Einsturzgefahr.

Für Pächterin Vera Goossens ist das ein Fiasko. Das beliebte, gut besuchte Restaurant ist nicht erreichbar und deshalb geschlossen. Grünen-Fraktionsvorsitzende Heidi Matthias fordert die Erbengemeinschaft als Eigentümer auf, damit die Gastronomie wieder eröffnen kann sofortige Sicherheitsmaßnahmen zu ergreifen. Die Stadt selber könne das auf privatem Grundstück laut Beigeordneten Martin Linne nicht übernehmen. Vera Goossens hat nun selber einen Statiker und eine Firma beauftragt, vorerst provisorisch den Zugang zu sichern. „Eventuell können wir Freitagabend dann schon wieder öffnen“, sagt sie und hofft auf die Bauaufsicht, dass die kurzfristig die Maßnahme abnimmt. Die Stadt wird über eine bauordnungsrechtliche Generalermächtigung nachdenken müssen. yb